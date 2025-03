Verhandlungen zu Gaza gehen weiter

Kairo. Eine Delegation der Hamas ist der ägyptischen Informationsbehörde zufolge am Freitag zu Gesprächen über ein Gazaabkommen in Kairo angekommen. Dies deutet auf eine Fortsetzung der Verhandlungen hin. Bereits am Donnerstag hatte Reuters gemeldet, dass die USA direkte Verhandlungen mit der Hamas führten und die Gespräche positiv verliefen. Gleichzeitig gab es am Freitag aber auch negative Signale. So warnte der US-Sondergesandte Steve Witkoff: »Falls der Dialog nicht funktioniert, ist die Alternative für die Hamas nicht so gut.« Er deutete ein gemeinsames Vorgehen mit den Israelis an, die auf eine Fortsetzung des Krieges drängen. Nach entsprechenden Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump an die Hamas vom Mitttwoch warnte diese, dass eine Wiederaufnahme der Kämpfe unweigerlich zum Tod von Geiseln führen werde. (dpa/Reuters/jW)