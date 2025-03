Rendite von Bundesanleihen zieht an

Frankfurt am Main. Die von Union und SPD geplanten zusätzlichen Milliardenausgaben für Rüstung und Infrastruktur trieben die Rendite von Bundesanleihen am Donnerstag weiter in die Höhe. Für zehnjährige Bundesanleihen stieg die Verzinsung zeitweise bis auf 2,93 Prozent. Vor der Ankündigung des Fiskalpakets lag die Rendite noch unter 2,5 Prozent. Am Mittwoch war sie an einem Tag so stark gestiegen wie seit 1990 nicht mehr. Bei höheren Renditen wird es für den Staat teurer, sich am Finanzmarkt Geld zu leihen. (dpa/jW)