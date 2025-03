Großbrand in Lima lodert

Lima. In Peru kämpfen Hunderte Feuerwehrleute seit Montag gegen einen Großbrand in der Hauptstadt Lima, Einwohner wurden evakuiert. Das in einem Lagerhaus ausgebrochene Feuer könne »noch bis Sonntag« weiterbrennen, sagte Feuerwehrchef Carlos Malpica am Mittwoch. Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, war der Stadtverwaltung zufolge wie viele andere in der Gegend ohne Erlaubnis in ein Lagerhaus umgewandelt worden. (AFP/jW)