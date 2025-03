Schweden schickt Kampfjets nach Polen

Stockholm. Schweden stellt als Teil einer »NATO-Überwachungsmission« im polnischen Luftraum bis zu acht »Gripen«-Kampfflugzeuge zur Verfügung. Damit unterstütze ihr Land die Lieferung von »Hilfen« an die Ukraine, sagte die schwedische Außenministerin Maria Malmer Stenergard am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Zudem würde die »Verteidigung« des engen Verbündeten Polen gestärkt. Es sei das erste Mal, dass schwedische Kampfflugzeuge von dem Territorium eines verbündeten Landes aus an einem Einsatz teilnähmen, fügte Schwedens Verteidigungsminister Pål Jonson hinzu. Schweden war 2024 dem Kriegsbündnis NATO beigetreten. (AFP/jW)