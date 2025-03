Portugal droht Neuwahl

Lissabon. Der konservative portugiesische Ministerpräsident Luís Montenegro hat am Mittwoch im Parlament in Lissabon angekündigt, er werde die Vertrauensfrage stellen. Die Opposition wirft ihm einen Interessenkonflikt wegen eines Unternehmens seiner Familie vor. Die Abstimmung wird mutmaßlich am kommenden Mittwoch stattfinden. Eine Niederlage Montenegros würde zum Sturz seiner Minderheitsregierung führen. Dieses Szenario gilt als wahrscheinlich. (dpa/jW)