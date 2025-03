Syrien: »Assad-Anhänger« angegriffen

Damaskus. Die syrische Armee hat nach Angaben von Aktivisten einen Luftangriff auf bewaffnete Kämpfer in einer früheren Hochburg des gestürzten Präsidenten Baschar Al-Assad geführt. Armeehubschrauber hätten Angriffe auf bewaffnete Männer in dem Dorf Beit Ana und umliegenden Wäldern in der Provinz Latakia geflogen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Donnerstag. Ein benachbartes Dorf wurde demnach von Artillerie beschossen. Die Behörden der syrischen Übergangsregierung meldeten Kämpfe mit Anhängern eines Kommandeurs aus der Assad-Ära. Anführer der religiösen Minderheit der Alawiten riefen nach den Angriffen zu Protesten auf. (AFP/jW)