USA: Rezession wird wahrscheinlicher

New York. Schien eine Rezession in den USA vor kurzem noch unwahrscheinlich, beträgt das Risiko einer solchen nun bis zu 30 Prozent. Die um 0,7 Prozent geschrumpften Renditen zehnjähriger Staatsanleihen und der unter 70 US-Dollar gesunkene Ölpreis seien zwei handfeste Indikatoren für einen Abschwung, kommentierte Bloomberg am Dienstag (Ortszeit). Hinzu kämen überschuldete Haushalte bei anhaltend hoher Inflation und eine angesichts aufziehender Zollkriege sowie inkohärenter politischer Verlautbarungen risikoaverse Privatwirtschaft. Andererseits begünstigten billige Energie und Deregulierung Investitionen. Sicher sei, dass die Wachstumserwartung von aktuell 2,3 Prozent bald nach unten korrigiert werden müsse. (jW)