EU: Energiekosten treiben Erzeugerpreise

Luxemburg. Die Erzeugerpreise der Industrie in der EU sind stark gestiegen. Im Januar legten sie um 0,8 Prozent zu und waren damit 1,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, am Mittwoch vorläufig mitteilte. Ausschlaggebend sind demnach die Energiekosten, die binnen eines Monats um 1,8 Prozent und im vergangenen Jahr um satte 3,3 Prozent zugelegt haben. Teurer wurde die Produktion im Jahresvergleich insbesondere in Irland (14,9 Prozent) und Bulgarien (14,4 Prozent), billiger wurde sie in Litauen (5,3 Prozent) und Luxemburg (4,7 Prozent). (dpa/jW)