Kriegstüchtigmacher des Tages: Katapult

Katapult Der Katapult ist ein antikes Kriegsgerät

Tugend kommt von »taugen«, das Adjektiv dazu ist »tüchtig«. Anders als das spätere »tauglich« hat es moralischen Beiklang, weswegen die Losung der Stunde auch lautet, Deutschland müsse »kriegstüchtig« werden (und nicht etwa »kriegstauglich«). Es geht nämlich nicht bloß um Aufrüstung oder die Verflechtung des militärischen mit dem zivilen Leben, es geht darum, Militarismus ins Alltagsdenken zu pflanzen.

Wobei alle gefordert sind. Konservative Thinktanks? Nice. Erst linker Bellizismus aber macht die Dröhnung voll. Beim Kosovo funktionierte das noch über die Idee der Völkererziehung, heute reicht schnöde Panikmache. Katapult, zuständig für die Weiterbildung sekundärer Analphabeten vermittels Infografiken, hat die Signale gehört. Via Instagram publizierte man eine Grafik, die den Militäretat Russlands denen der europäischen Staaten gegenüberstellt. Demnach komme Russland allein an die Summe der anderen heran. Was natürlich nicht stimmt, die Redaktion gab die russischen Ausgaben kaufkraftbereinigt an, die der anderen Staaten nicht.

Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Sinnvoll noch, den realen Wert eines Budgets zu ermitteln, das aber müsste dann auf beiden Seiten geschehen. Unabhängig von den Importen zudem, wo der US-Dollar ja tatsächlich eine solide Vergleichsgröße ausmacht. Zum anderen sagt Kaufkraft gar nichts, wenn man sie für Militärausgaben aus individuellen Lebenskosten errechnet. Eine detaillierte Listung militärischer Ausgaben indessen wäre nicht nur enorm kompliziert, sondern mit Rücksicht auf die Informationslage bestenfalls vage. Zudem gibt es einen Unterschied zwischen gewöhnlichem Militäretat und dem eines Landes, das sich im Krieg befindet. Auf die Art entsteht was fürs Auge, das Wirkung macht, doch Wirklichkeit im mindesten nicht abbildet: eine inhaltsbereinigte Grafik.