Südsudan: Führende Politiker festgenommen

Juba. Drei führende Politiker der an der südsudanesischen Übergangseinheitsregierung beteiligten SPLM-IO sind festgenommen worden, wie ein Sprecher der Partei am Mittwoch bestätigte. Damit erreichen schon länger bestehende Spannungen innerhalb der Regierung des seit 2011 unabhängigen Landes einen neuen Höhepunkt. Die Übergangsregierung der nationalen Einheit war 2020 als Friedenslösung nach einem mehrjährigen Bürgerkrieg gebildet worden. Präsident Salva Kiir Mayardit machte seinen früheren Rivalen Riek Machar, den Führer der SPLM-IO, zu seinem Stellvertreter. Ursprünglich sollten im Dezember 2024 erstmals seit der Unabhängigkeit Wahlen stattfinden. Der Termin wurde jedoch abgesagt. Medienberichten zufolge umstellten Einsatzkräfte am Mittwoch auch die Residenz von Machar. (dpa/jW)