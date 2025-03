Mehr Minijobber in Privathaushalten

Bochum. Die geringfügige Beschäftigung hat in Deutschland wieder zugenommen. Wie die Minijobzentrale in Bochum am Mittwoch mitteilte, wurden zum Jahresende 2024 mehr Minijobber in privaten Haushalten registriert. Im vierten Quartal waren demnach rund 261.000 geringfügig Beschäftigte als Haushaltshilfen angemeldet – 5,6 Prozent mehr als im Vorquartal und mehr als doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. 2004 waren knapp 103.000 Minijobber, überwiegend Frauen, in Privathaushalten beschäftigt. Im gewerblichen Bereich waren zum Jahresende dagegen mit 6,7 Millionen Menschen nur 0,1 Prozent mehr als im dritten Quartal registriert. (AFP/jW)