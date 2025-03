China reduziert Stahlproduktion

Beijing. China will seine Stahlproduktion zurückfahren. Noch dieses Jahr werde der weltgrößte Stahlhersteller eine »Umstrukturierung der Stahlindustrie« durch »Verringerung der Produktion« anstoßen, hieß es am Mittwoch in einem Bericht der Wirtschaftsplankommission. Der harte, geschäftsschädigende Konkurrenzkampf in der Branche müsse demnach durch »industrielle Regulierung« beendet werden. Grund sei auch die Krise des chinesischen Baugewerbes, dem größten Stahlkunden. Im Jahr 2024 exportierte China 111 Millionen Tonnen Stahl. Die USA, Südkorea und Vietnam hatten zuletzt Einfuhrzölle angekündigt. (AFP/jW)