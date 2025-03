Israels Angriffe vermutlich Kriegsverbrechen

Berlin. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat gefordert, zu prüfen, ob vier israelische Angriffe auf libanesische Gesundheitseinrichtungen im vergangenen Jahr als Kriegsverbrechen einzustufen sind. »Die rechtswidrigen Angriffe des israelischen Militärs auf medizinische Einrichtungen und Personal im Libanon sind schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und wahrscheinlich Kriegsverbrechen«, erklärte Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, am Mittwoch. Israel habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass sich an den angegriffenen Orten militärische Ziele befanden. (AFP/jW)