Griechenland: Opposition will Misstrauensvotum

Athen. Zwei Jahre nach dem schwersten Zugunglück in der Geschichte Griechenlands hat die Opposition ein Misstrauensvotum gegen die konservative Regierung angekündigt. Die Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis habe versucht, nach dem Unglück ihre »Verantwortung zu vertuschen«, erklärte die sozialistische Pasok-Partei am Mittwoch. Bei dem Zugunglück Ende Februar 2023 war ein Passagierzug frontal mit einem Güterzug zusammengeprallt. 57 Menschen starben, darunter viele Studierende. Der Unfall wurde in einem Untersuchungsbericht auf menschliches Versagen und schwerwiegende strukturelle Mängel bei der griechischen Bahn zurückgeführt. (AFP/jW)