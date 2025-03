Schweiz: SVP-Jugend will Reisewarnung

Bern. Die Jugendorganisation der Schweizer Rechtsaußen-Partei SVP instrumentalisiert den Anschlag von München am 13. Februar, bei dem eine Frau und ihr Kind getötet wurden, und hat am Freitag eine Reisewarnung für Deutschland gefordert. Sie begründet dies mit »Terrorgefahr«. Die Junge SVP verweist auf Zahlen, die der deutsche Inlandsgeheimdienst veröffentlichte, wonach 27.200 Menschen in der BRD Potential für »Islamismus/islamischen Terrorismus« hätten. Deshalb fordert sie auch stärkere Grenzkontrollen zum Schutz vor »importiertem Terror«. Das Schweizer Außenministerium schreibt unter dem Stichwort »Terrorismus«, eine Warnung vor Reisen nach Deutschland wegen möglicher Anschläge unterstütze das Ziel der Täter, Unsicherheit und Angst zu schüren. (dpa/jW)