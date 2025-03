Euro-Raum: Weiterhin 6,2 Prozent ohne Arbeit

Brüssel. Die Zahl der Erwerbslosen im Euro-Raum ist zum Jahresanfang minimal gesunken. Im Januar waren offiziell 10,655 Millionen Menschen ohne Job, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies waren 42.000 weniger als im Dezember und 547.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Erwerbslosenquote verharrte bei 6,2 Prozent. Am höchsten war sie erneut in Spanien (10,4 Prozent), gefolgt von Griechenland und Finnland (je 8,7 Prozent). Den niedrigsten Wert im Euro-Raum verzeichnet Malta (3,0 Prozent) vor Slowenien (3,3 Prozent) und Deutschland (3,5 Prozent). EU-weit die offiziell geringste Arbeitslosigkeit herrscht in Tschechien und Polen (je 2,6 Prozent). (Reuters/jW)