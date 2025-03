E-Auto-Anteil an allen Pkw bei 3,3 Prozent

Flensburg. Trotz einer deutlichen Steigerung im Fahrzeugbestand sind reine Elektroautos weiterhin eine Seltenheit auf deutschen Straßen. Insgesamt waren in der BRD am 1. Januar mit 1,65 Millionen Zulassungen 3,3 Prozent aller Pkw E-Autos, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren 17,2 Prozent E-Autos mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Hybridautos stieg noch stärker um 22,2 Prozent, auf 3,56 Millionen, die nun 7,2 Prozent aller Pkw ausmachen. (AFP/jW)