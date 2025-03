Mannheim: Verdächtiger vorbestraft

Stuttgart. Einen Tag nach dem Attentat in Mannheim, durch das zwei Menschen starben, soll der Tatverdächtige vernommen werden. Das Verhör des 40jährigen werde für Dienstag angestrebt, teilte das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit. Der Mann, der am Montag mit einem Auto durch die Fußgängerzone gerast sein soll, sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und in Polizeigewahrsam. Der Tatverdächtige ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen eines Hasskommentars unter einem als »rechtsextrem« eingestuften Bild im Onlinedienst Facebook. Trotz dieser Vorstrafe aus dem Jahr 2018 schloss die Staatsanwaltschaft ein politisches Motiv zunächst aus. (AFP/jW)