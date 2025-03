Iran bestellt türkischen Botschafter ein

Teheran. Die diplomatischen Spannungen zwischen der Türkei und dem Iran nehmen wegen der Entwicklungen in Syrien zu. Das iranische Außenministerium bestellte den türkischen Botschafter wegen Äußerungen von Außenminister Hakan Fidan ein, wie das staatliche Fernsehen am Dienstag berichtete. Daraufhin bestellte auch die Türkei den iranischen Geschäftsträger in Ankara ein. Fidan hatte Irans Regierung in einem Interview mit Al-Dschasira vorgeworfen, eine auf Milizen gestützte »gefährliche« Außenpolitik zu betreiben. Die Türkei selbst greift im Norden Syriens immer wieder Kurden an und unterstützt islamistische Milizen. (Reuters/jW)