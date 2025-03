Somalia: UNO warnt vor Hungerkatastrophe

Genf. Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen (UN) warnt wegen einer prognostizierten Dürre während des nächsten Erntezyklus vor einer Ausweitung der Hungersnot in Somalia. Eine Million Menschen mehr als zuvor geschätzt könnten in den nächsten Monaten von einer Hungerskatastrophe betroffen sein, teilte das WFP am Dienstag mit. Und die Zahl könnte noch weiter steigen. Der Grund: Mittelkürzungen, insbesondere seitens der USA. 2022 herrschte am Horn von Afrika die größte Trockenheit seit mehr als vier Jahrzehnten, nachdem die Regenzeit wiederholt ausgefallen war. Einer Studie zufolge kamen dabei bis zu 43.000 Menschen ums Leben. Derzeit sollen etwa 3,4 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein. Die Zahl dürfte in den kommenden Monaten auf etwa 4,4 Millionen steigen, so der WFP-Experte Jean-Martin Bauer. (Reuters/jW)