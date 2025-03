Ein Toter und Verletzte nach Anschlag in Haifa

Tel Aviv. Bei einem Anschlag in der israelischen Hafenstadt Haifa sind nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Den Angaben zufolge griff am Montag ein Mann mit einem Messer Menschen auf einem zentralen Busbahnhof an. Bei dem Toten handelte es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen etwa 70jährigen. Laut Al-Dschasira soll es sich um einen palästinensischen Staatsbürger Israels aus einem Dorf im Norden des Landes handeln. Die Polizei gab an, dass es sich bei dem Angreifer um einen israelischen Staatsbürger aus einer nahe gelegenen arabischen mehrheitlich von Drusen bewohnten Stadt handelt, der im Mai aus dem Ausland zurückgekehrt war. Der Angreifer sei erschossen worden. (dpa/jW)