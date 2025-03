6,5 Prozent aller Beschäftigten gemobbt

Leipzig. Rund jeder 15. Beschäftigte wird am Arbeitsplatz gemobbt. Insgesamt werden laut einer am Montag veröffentlichen Studie der Universität Leipzig 6,5 Prozent der Beschäftigten in der BRD gemobbt. Davon seien jüngere Arbeitskräfte zwischen 18 und 29 Jahren (11,4 Prozent) häufiger betroffen als die 50- bis 59jährigen (3,2 Prozent). Auch Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status oder Migrationshintergrund treffe es häufiger. Steffi Riedel-Heller, Direktorin der Uni Leipzig, sprach von »Handlungsbedarf«. (AFP/jW)