Weniger unerlaubte Einreisen im Februar

Berlin. Die Bundespolizei hat im Februar an den deutschen Grenzen 4.550 unerlaubte Einreisen registriert. Dies waren knapp 16 Prozent weniger als im Januar und 24 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie die Behörde am Montag mitteilte. In den ersten beiden Monaten des Jahres verringerte sich die Zahl der unerlaubten Einreisen um fast 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9.944. 5.989 Menschen wurden laut Polizei unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit illegalen Grenzübertritten zurückgewiesen. Seit dem 16. September 2024, als an allen deutschen Landgrenzen Kon­trollen eingeführt wurden, wurden 16.403 Menschen zurückgewiesen. (AFP/jW)