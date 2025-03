Verdi lehnt BVG-Tarifangebot ab

Berlin. Die Verdi-Tarifkommission hat das letzte Angebot der BVG in den laufenden Tarifverhandlungen abgelehnt. Zwar sei der BVG-Vorstand den Beschäftigten bei der Laufzeit und den Zulagen entgegengekommen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. In Bezug auf den Grundlohn werde das Angebot jedoch weiterhin als zu niedrig bewertet. Verdi forderte die BVG auf, einen weiteren Verhandlungstermin innerhalb der nächsten zehn Tage zu vereinbaren. »Wir wollen uns einigen. Dafür geben wir der BVG jetzt noch einmal die Chance«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt. (jW)