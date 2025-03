Mannheim: Zwei Tote nach Angriff mit Pkw

Mannheim. In der Innenstadt von Mannheim ist am Montag mittag ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren und hat zwei Menschen getötet. Es wurden außerdem mehrere Personen verletzt, wie das baden-württembergische Innenministerium mitteilte. Bei dem festgenommenen mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 40jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. In der Universitätsklinik Mannheim wurden drei der Verletzten behandelt, darunter ein Kind. Der Tatverdächtige soll mit seinem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone gefahren sein.(AFP/jW)