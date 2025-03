Iran: Vizepräsident Sarif reicht Rücktritt ein

Teheran. Der iranische Vizepräsident Mohammed Dschawad Sarif hat seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Massud Peseschkian habe das Rücktrittsgesuch des früheren Außenministers am Montag erhalten, aber noch nicht darauf reagiert, berichtete die iranische Agentur Irna. Peseschkian hatte Sarif am 1. August 2024 zu seinem Stellvertreter ernannt. Weniger als zwei Wochen später trat Sarif zum ersten Mal zurück, war aber schon Ende August wieder im Amt. Sein Rücktritt folgt auf die Entlassung von Wirtschaftsminister Abdolnaser Hemmati, der am Freitag vom Parlament abgesetzt worden war. (dpa/jW)