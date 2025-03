Ukraine-Krieg: Europa sucht eigenen Weg

Moskau. Russland sieht in dem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in London keinen Beitrag zu einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, die dort der Ukraine gemachten Zusagen weiterer Finanzhilfen würden nur den Krieg verlängern. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot brachte eine einmonatige Eingrenzung der Kämpfe ins Gespräch. Dabei sollten Angriffe der Luftwaffe und der Marine sowie Angriffe auf Energieanlagen eingestellt werden, sagte er dem Sender RTL. Dies sei der Vorschlag Frankreichs und Großbritanniens. Aus London hieß es, derzeit würden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. (Reuters/jW)