US-Zölle treten in Kraft

Washington. Die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko sowie weitere Zollaufschläge für Einfuhren aus China sollen an diesem Dienstag in Kraft treten. Trump hatte bereits Anfang Februar Zölle von 25 Prozent auf alle Einfuhren aus Mexiko sowie die meisten Importe aus Kanada verhängt, obwohl die USA mit beiden Nachbarländern ein Freihandelsabkommen haben. Die Zölle setzte Trump dann aber für 30 Tage aus.

Ob es beim Zollsatz von 25 Prozent bleibt, war allerdings am Montag noch unklar. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte am Sonntag im Sender Fox News gesagt, über die Höhe der Zölle für Kanada und Mexiko stehe Trump noch in »Verhandlungen«. Gegen China hatte er bereits Anfang Februar pauschale Zollaufschläge von zehn Prozentpunkten verhängt, nun kommen weitere zehn Prozentpunkte hinzu. (AFP/jW)