Neue Regierung in Wien vereidigt

Wien. In Österreich ist die neue Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte die Mitglieder des Kabinetts am Montag. Dabei forderte er ein aktives Mitwirken Österreichs bei der Stärkung der EU, wie dpa berichtete. An der Spitze der Regierung steht als Kanzler der 64jährige ÖVP-Chef Christian Stocker. Vizekanzler ist der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler. ÖVP und SPÖ stellen jeweils sechs Kabinettsmitglieder, die Neos haben zwei Ministerposten. Die Regierungskoalition tritt erst fünf Monate nach den Parlamentswahlen an, so lange wie noch nie zuvor. Denn sowohl zwischen der ÖVP und der extrem rechten FPÖ als auch zwischen der nun vereidigten Koalition waren vorherige Verhandlungen gescheitert. (dpa/jW)