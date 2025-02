Linke-Chef van Aken »zu Koalitionsgesprächen bereit«

Carsten Koall/dpa Schaltet schon vor dem Wahlsonntag wieder auf regierungslinken Normalbetrieb um: Jan van Aken am Freitag im Berliner Kino Kosmos

Berlin. Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken hat im Falle eines Einzugs seiner Partei in den Bundestag seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Regierungsbeteiligung signalisiert. »Leute, wenn es reicht am Sonntagabend: Ich bin zu Koalitionsgesprächen bereit«, rief er den Teilnehmern der Wahlkampfabschlussveranstaltung seiner Partei in Berlin zu. Die Linkspartei hatte sich im Wahlkampf bislang betont als Oppositionspartei inszeniert; die zentrale Losung lautete »Alle wollen regieren. Wir wollen verändern.« Das bedeute aber nicht, dass die Linke grundsätzlich nicht mitregieren wolle, sagte van Aken nun.

Umfragen weisen seit wenigen Wochen einen starken Aufwärtstrend für die Linkspartei aus, der offenbar vor allem von ehemaligen Grünen- und SPD-Wählern getragen wird. Zugleich verzeichnete die Partei zahlreiche Neueintritte. Noch im Juni 2024 hatte die Linkspartei bei der Europawahl in Deutschland nach Jahren des Niedergangs lediglich 2,7 Prozent der Stimmen erhalten. Aktuelle Umfragen unmittelbar vor der Bundestagswahl sahen sie dagegen wieder über der Fünf-Prozent-Hürde. (dpa/jW)