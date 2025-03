US-Regierung prüft Zölle auf Holz

Washington. US-Präsident Donald Trump erwägt die Einführung von Zöllen auf Holzimporte. Trump wies Handelsminister Howard Lutnick am Sonnabend (Ortszeit) per Dekret an, eine Untersuchung einzuleiten, um die Auswirkungen der Importe von Holz auf die nationale Sicherheit zu ermitteln. Dies könnte zur Verhängung neuer Zölle führen, die zu bestehenden Abgaben hinzukämen. Die Untersuchung zielt auf Exporteure wie Deutschland, Kanada und Brasilien ab. Vertreter des Weißen Hauses hatten den Ländern zuvor vorgeworfen, Holz zu Dumpingpreisen auf den US-Markt zu werfen, was den wirtschaftlichen Wohlstand und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährde. (AFP/jW)