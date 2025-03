Abchasien hat neuen Präsidenten

Suchumi. In der Südkaukasusregion Abchasien am Schwarzen Meer ist am Sonnabend bei einer Stichwahl Badra Gunba zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 47jährige Gunba, der jahrelang Vizepräsident und zuletzt geschäftsführend als Präsident im Amt war, kam auf 54,73 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung in der Hauptstadt Suchumi mitteilte. Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte Gunba zum Sieg. Abchasien wird nur von Russland und wenigen weiteren Ländern als eigener Staat anerkannt, völkerrechtlich gilt es als Teil Georgiens. (dpa/jW)