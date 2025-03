Marokko unterdrückt sahrauische Aktivisten

Laâyoune. Die marokkanischen Behörden sind anlässlich des 49. Jahrestags der Ausrufung der Arabischen Demokratischen Republik Sahara (SADR) am Donnerstag gegen sahrauische Aktivisten in der besetzten Westsahara vorgegangen. Das berichtete der Sahara Press Service am Sonnabend. Demnach wurde für das Haus des Menschenrechtlers Ali Salem Tamek in Laâyoune die Stromzufuhr unterbrochen und das Gebäude von Polizei umstellt. Der Journalist Bahi Breika sei am Freitag – ebenfalls in Laâyoune – festgenommen und schwer misshandelt worden. Schon am Dienstag hätten Einsatzkräfte versucht, eine Versammlung mit Gewalt zu verhindern. (jW)