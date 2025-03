Parlamentswahlen in Tadschikistan

Duschanbe. Am Sonntag hat Tadschikistan ein neues Parlament gewählt. Insgesamt 220 Kandidaten haben sich um 63 Sitze im Unterhaus beworben. Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon, Vorsitzender der regierenden Demokratischen Volkspartei, gab am Sonntag morgen in der Hauptstadt Duschanbe seine Stimme ab. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission Tadschikistans sind derzeit mehr als fünf Millionen Wähler in der früheren Sowjetrepublik registriert. (Xinhua/jW)