USA senden mehr Soldaten an Grenze

Washington. Das Pentagon schickt rund 3.000 weitere Soldaten an die Grenze zwischen den USA und Mexiko, um Migration einzudämmen, sagten US-Beamte laut der Agentur AP am Sonnabend. Demnach wolle Verteidigungsminister Pete Hegseth eine spezielle Kampfbrigade und ein Luftunterstützungsbataillon für den Einsatz bereitstellen. Die Truppen sollen in den kommenden Wochen an der mehr als 3.000 Kilometer langen Grenze eintreffen. Bereits jetzt befinden sich dort insgesamt etwa 9.200 US-Soldaten, davon 4.200 auf Befehl der Bundesregierung und etwa 5.000 Nationalgardisten unter der Kontrolle der Gouverneure. (jW)