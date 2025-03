Proukrainischer Protest in Berlin

Berlin. Hunderte von Menschen haben in der Berliner Innenstadt gegen die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin protestiert. Zu der Demonstration hatte unter anderem die Witwe des russischen Dissidenten Alexej Nawalny aufgerufen. Die Demonstranten versammelten sich am Potsdamer Platz und zogen zum Boulevard Unter den Linden. Prominent beteiligt war die von Denis Kapustin gegründete Neonazimiliz »Russisches Freiwilligenkorps« (RDK), die in der Vergangenheit im faschistischen »Asow«-Regiment gekämpft hatte. Nach Angaben der Berliner Polizei startete der Demonstrationszug mit rund 800 Menschen. (dpa/jW)