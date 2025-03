Rechte Großdemo in Rumänien

Bukarest. Zehntausende Anhänger des von seinen Gegnern als ultrarechts und »kremlfreundlich« gebrandmarkten Expräsidentenkandidaten Călin Georgescu haben am Sonnabend in Bukarest bei einer Demonstration den Rücktritt des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu gefordert. Sie verlangten zudem, dass die Annullierung der ersten Runde der letzten Präsidentenwahl wieder rückgängig gemacht wird. Georgescu war bei der Abstimmung überraschend auf Platz eins gekommen. Er will Anfang Mai erneut für das höchste Staatsamt kandidieren. Ob er aber wieder antreten darf, muss das Verfassungsgericht entscheiden. (dpa/jW)