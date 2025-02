Holcim: Umsatz stagniert trotz Rekordgewinn

Zürich. Der vor der Aufspaltung stehende Zementkonzern Holcim hat 2024 bei einem praktisch stagnierenden Umsatz mehr verdient. Wegen Preiserhöhungen wurde das bereinigte operative Ergebnis um 6,1 Prozent auf den Rekordwert von 5,05 Milliarden Franken gesteigert, wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Umsatz nahm in Lokalwährungen um 1,3 Prozent auf 26,4 Milliarden Franken zu. Für das laufende Jahr peilt Holcim ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das Nordamerikageschäft will der Heidelberg-Materials-Rivale abspalten. Dafür hatte Holcim im August alle Betriebe des größten peruanischen Zementherstellers Comacsa übernommen. Seit Dezember streiken dort die Arbeiter für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. (Reuters/jW)