Mercedes-Benz streicht Stellen in China

Shanghai. Mercedes-Benz streicht im Zuge seines milliardenschweren Kürzungsprogramms auch Stellen in China: In den Abteilungen Vertrieb und Autofinanzierung sollen einem Insider zufolge zehn bis 15 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Die Personalkosten sollten bis 2027 um 25 Prozent gesenkt werden, die meisten Stellen werden in Deutschland abgebaut. (Reuters/jW)