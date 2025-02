Kein Schadenersatz von Biontech

Frankfurt am Main. Das Pharmaunternehmen Biontech muss im Falle behaupteter Schäden nach einer Impfung gegen das Coronavirus keinen Schadenersatz zahlen. Für die Beurteilung einer Nutzen-Risiko-Abwägung kommt es auf gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse an, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Diese muss die Klägerin gegebenenfalls beweisen (Az.: 23 U 13/24). Geklagt hatte eine Frau, die nach eigenen Angaben seit ihren Impfungen an einer Herzmuskelschwäche und starken Konzentrationsstörungen.(AFP/jW)