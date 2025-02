Sattes Plus bei der Gemüseernte

Wiesbaden. Landwirtschaftliche Betriebe ernteten 2024 insgesamt 4,2 Millionen Tonnen Gemüse, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das waren 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr und der zweithöchste Stand seit 2012. Die Anbaufläche wuchs um 3,2 Prozent auf 126.800 Hektar, bei weitem der Großteil ist Freiland. Im Vergleich der Bundesländer hatte Nordrhein-Westfalen die größte Freilandanbaufläche, gefolgt von Niedersachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Das am meisten geerntete Gemüse in Deutschland sind Möhren, insgesamt 850.600 Tonnen. Auf dem zweiten Platz folgen Speisezwiebeln. (AFP/jW)