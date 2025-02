Silvester: Bewährung für Böllerwurf

Berlin. Das Amtsgericht Berlin Tiergarten hat einen 32jährigen wegen seiner Beteiligung an Böllerwürfen auf Polizisten in der Silvesternacht 2024 zu anderthalb Jahren Bewährung verurteilt. Zudem soll er 480 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch abend mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann in der Silvesternacht am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg an Ausschreitungen gegen die Polizei beteiligt hatte. Er war Teil einer größeren Menschengruppe, aus der heraus Polizisten mit Feuerwerk beschossen wurden. Der 32jährige warf zwei Böller auf ein Polizeifahrzeug. Durch die Explosion setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. (AFP/jW)