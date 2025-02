Anschlag in Solingen: Mordanklage erhoben

Karlsruhe. Sechs Monate nach dem Anschlag auf das Stadtfest in Solingen, bei dem drei Menschen starben, hat die Bundesanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen Anklage wegen dreifachen Mordes erhoben. Issa Al-H. sei Anhänger der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS), teilte die Karlsruher Behörde am Donnerstag mit. Bei dem Angriff am 23. August wurden drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Der Syrer ist daher zudem wegen versuchten Mordes in zehn Fällen angeklagt, außerdem wegen Körperverletzung und der IS-Mitgliedschaft. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Oberlandesgericht Düsseldorf. (AFP/jW)