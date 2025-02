Zollkrieg zwischen USA und EU zieht auf

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent für Autos und andere Güter aus der EU angekündigt und ihr Abzocke vorgeworfen. »Seien wir ehrlich: Die EU wurde gegründet, um die Vereinigten Staaten abzuzocken«, sagte Trump bei seiner ersten Kabinettssitzung am Mittwoch (Ortszeit). Als »größte Freihandelszone der Welt« sei die EU »ein Glücksfall für die USA gewesen«, hieß es dagegen aus Brüssel. US-Investitionen in der EU seien äußerst rentabel. Weil Zölle mit Worten allein nicht erwidert werden können, forderte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am Donnerstag eine »angemessen Reaktion« der EU. Das sei zwar nicht im »allgemeinen Interesse«, zum Schutz der EU-Länder aber notwendig. An den Börsen sanken am Donnerstag zudem die Kurse von betroffenen Unternehmen, insbesondere jene der ohnehin angeschlagenen Autoindustrie. (AFP/dpa/jW)