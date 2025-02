BP: Mehr fossile Energie, weniger Klimaschutz

London. Der britische Energiekonzern BP will wieder stärker auf Öl und Gas setzen und zugleich sein Engagement für eine klimafreundliche Energieerzeugung zurückfahren. Um Wachstum und Börsenwert des Konzerns zu steigern, verlagere man Investitionen zurück in die »profitabelsten Geschäftszweige«, kündigte Unternehmenschef Murray Auchincloss am Mittwoch an. Demnach sollen die Investitionen in Öl und Gas jährlich um etwa zehn Milliarden US-Dollar erhöht, jene in klimafreundlichere Energieversorgung jährlich um mehr als fünf Milliarden Dollar gesenkt werden. (AFP/jW)