Russland: Ukraine greift Krasnodar an

Kiew. Die Ukraine hat nach russischen Angaben in der Nacht zu Mittwoch die Oblast Krasnodar im Süden Russlands mit Drohnen angegriffen. Es seien drei Gebäude beschädigt worden, teilte der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram mit. Berichte über Verletzte gebe es zunächst nicht. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Region Kiew ist nach Angaben des Gouverneurs Mikola Kalaschnik in der Nacht zu Mittwoch eine junge Frau verletzt worden.

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA zudem meldete, arbeitet Moskau an einem Austausch von Kindern mit der Ukraine. 16 Kinder aus der Ukraine sollten nach Russland geholt und zehn Kinder, die sich derzeit in Russland aufhalten, mit Verwandten in der Ukraine zusammengeführt werden, so die Agentur, die die russische Beauftragte für Kinderrechte, Marija Lwowa-Belowa, zitierte. (Reuters/jW)