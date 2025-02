Rumänien: Georgescu vor Kandidatur verhaftet

Bukarest. In Rumänien ist der Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu festgenommen worden. Er sei gerade im Begriff gewesen, seine neue Kandidatur einzureichen, erklärte Georgescus Wahlkampfteam am Mittwoch auf dessen Facebook-Profil. Der NATO-kritische unabhängig angetretene Kandidat hatte die erste Runde der Wahl am 24. November überraschend für sich entschieden. Kurz vor der Stichwahl annullierte das Verfassungsgericht die erste Runde wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung von Georgescus Kampagne – mutmaßlich ein Täuschungsmanöver der Nationalliberalen Partei des mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Klaus Johannis. Landesweit gab es auch Dutzende Hausdurchsuchungen bei Anhängern des Politikers, berichtete die Generalstaatsanwaltschaft in Bukarest. Dabei gehe es um die Wahlkampffinanzierung sowie um mutmaßlich gesetzwidrige »rechtsextreme Propaganda«. (dpa/jW)