Bundesweit Tausende Azubis im Warnstreik

Berlin. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat Verdi Auszubildende und dual Studierende deutschlandweit zum Warnstreik aufgerufen. Etwa 4.500 von ihnen hätten ihre Arbeit niedergelegt, sagte Verdi-Sprecher Richard Rother am Mittwoch. In acht Städten gab es zudem Demonstrationen. »Wenn Azubis streiken, dann legt man natürlich in dem Sinne jetzt keinen Betrieb lahm«, führte Rother aus. Ziel sei, dass Jugendliche ihre spezifischen Forderungen adressieren. Unbefristete Übernahmen sollen garantiert und die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro erhöht werden. Letztere »reichen bei den explodierenden Preisen der letzten Jahre kaum für Miete und Lebensmittel«, erklärte Bundesjugendsekretärin Astrid Gorsky. (dpa/jW)