Friedensabkommen im Senegal unterzeichnet

Dakar. Die Regierung im Senegal hat am Dienstag ein historisches Friedensabkommen mit der Bewegung der Demokratischen Kräfte der Casamance (MFDC) unterzeichnet. Damit endet einer der am längsten andauernden Konflikte Afrikas. Dies berichtete Africanews am Dienstag. Seit 1982 hatten Tausende im sogenannten Casamance-Konflikt ihr Leben verloren. Die MFDC kämpften im südlichen Teil des Landes für die Unabhängigkeit vom Senegal. Das vom Präsidenten Guinea-Bissaus, Umaro Sissoco Embaló, vermittelte Abkommen wurde auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bissau zusammen mit dem senegalesischen Premierminister Ousmane Sonko bekanntgegeben. (jW)