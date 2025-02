USA: EU-Außenbeauftragte nicht willkommen

Washington. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hält sich bis Donnerstag in Washington auf und kommt dort mit US-Kongressabgeordneten zusammen. Ein geplantes Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio finde dagegen – anders als angekündigt – nicht statt, teilte ein EU-Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel mit. Kallas wollte mit Rubio Möglichkeiten für die Europäer sondieren, sich an den Ukraine-Gesprächen zwischen den USA und Russland zu beteiligen. Am Montag hatte der französische Präsident Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus beraten. Am Donnerstag wird der britische Premierminister Keir Starmer in Washington erwartet. (AFP/jW)